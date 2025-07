Allerta arancione in FVG, dal tardo pomeriggio temporali e vento e grandinate

Domenica di allerta meteo in Friuli Venezia Giulia. Temporali e raffiche di vento sono in arrivo nelle prossime ore su tutto il territorio regionale. Le previsioni meteo hanno ieri indotto la Protezione Civile FVG a diramare uno stato di allerta di colore giallo, poi trasformata in arancione su gran parte della regione. L’allerta è entrata in vigore nel pomeriggio e sarà attiva fino alle 8 di lunedì 7 luglio.

L’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha annunciato l’emanazione di un decreto di preallarme per forti temporali, venti e grandinate che si stima potrebbero interessare le “province” di Pordenone e Trieste, nonché l’area del medio-basso Friuli, con particolare intensità lungo la fascia costiera. Il provvedimento prevede inoltre lo stanziamento di 500mila euro destinati ai primi eventuali interventi di messa in sicurezza del territorio.

Come rilevato dall’Osmer Arpa Fvg, una saccatura atlantica entrerà sul continente europeo facendo affluire fino a martedì sul nord Italia correnti sudoccidentali, umide e instabili.

Nel tardo pomeriggio di domenica fino al primo mattino di lunedì, sul Friuli Venezia Giulia saranno quindi probabili rovesci, temporali localmente forti e vento con raffiche intense. Non sono escluse, inoltre, violenti grandinate. Le temperature massime, inoltre, saranno in calo.

Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Le previsioni

Domenica 6 luglio e lunedì 7 luglio: dal primo pomeriggio di domenica e fino alla mattina di lunedì

sulla regione saranno probabili rovesci e temporali; sarà probabile anche qualche temporale forte

con piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento, specie su pianura e costa dove i fenomeni

potranno essere più diffusi.

Lunedì 7 e martedì 8: lunedì in giornata relativo miglioramento con la possibilità di qualche

rovescio o temporale sparso. Dalla sera e fino a martedì mattina peggioramento, ancora con tempo instabile, rovesci e temporali e sarà possibile qualche temporale forte.