Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per acqua alta

Una nuova allerta gialla è stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia per la giornata di lunedì 16 febbraio. Situazioni di criticità sono previste in particolare sul litorale per le possibili problematiche legate all’acqua alta sulla costa in corrispondenza dei picchi di marea delle 8.30 e delle 22.30. L’avviso sarà in vigore per l’intera giornata di domani, a partire dalle 7.

Oggi, riporta il bollettino meteo, affluiranno in quota correnti fredde e secche da nord; domani le correnti saranno occidentali e umide. Martedì e mercoledì ancora temporaneo afflusso d’aria secca settentrionale prima di un ulteriore fronte atlantico in arrivo giovedì.

Sul Fvg si prevede nuvolosità variabile, probabilmente più persistente ad est e sulla costa dove saranno più probabili locali piogge sparse. Sui monti possibile qualche breve e debole precipitazione, più probabile sulle Giulie coan quota neve sui 500 metri circa.