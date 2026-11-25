Un’allerta meteo di colore giallo è stata diramata dalla Protezione Civile regionale per la mattinata di domani nella zona della Bassa Friulana, in particolare su quella costiera. Dalle 8 alle 12 c’è infatti rischio di acqua alta e mareggiate con criticità idrauliche. Attenzione particolare viene riservata soprattutto per il periodo tra le 9 e le 11, in corrispondenza del picco di marea. In montagna per la giornata di domani previste invece precipitazioni da abbondanti ad intense, specie di notte e al mattino, con quota neve in calo fino a fondovalle nel Tarvisiano e fino a 800-1000 metri altrove.