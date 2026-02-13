Allerta gialla per acqua alta, pericolo valanghe in montagna

Allerta meteo di color giallo in Friuli Venezia Giulia a causa delle possibili problematiche legate all’acqua alta che potrebbero verificarsi in corrispondenza del picco di marea atteso per domani alle 9 su parte della costa. L’avviso sarà in vigore dalle 6 alle 12 di sabato 14 febbraio.

Per quanto riguarda il pericolo valanghe, fino a lunedì in quota sarà di grado 3, marcato.

Oggi – avverte la Protezione civile – un promontorio anticiclonico con aria relativamente mite e secca in quota determinerà stabilità, ma favorirà anche il ristagno d’aria molto umida nei bassi strati. Domani la regione sarà interessata marginalmente da un’altra depressione atlantica, che porterà precipitazioni deboli a est, moderate a ovest, forse abbondanti sulla zona di Piancavallo. Quota neve sui 1000 metri circa. Marea sostenuta, pertanto non si esclude la possibilità di acqua alta.

Secondo il Bollettino valanghe, in quota, “nelle regioni più colpite dalle precipitazioni, i punti pericolosi aumenteranno. Gli accumuli di neve ventata instabili devono essere valutati con attenzione. I punti pericolosi si trovano nelle zone in prossimità delle creste come pure nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza. Con le precipitazioni, sono possibili valanghe umide. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso e possono distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali”. Alle quote più basse il pericolo valanghe è di grado 2, moderato.