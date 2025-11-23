Allerta gialla, torna l’incubo nel Friuli Orientale

Torna l’incubo maltempo nel Friuli Orientale. La Protezione civile FVG ha diramato una nuova allerta gialla – la 26ima da inizio anno – per le precipitazioni intense in arrivo dalle 9 di lunedì 24 novembre alla mezzanotte di martedì 25. Le previsioni prevedono temporali da localmente molto intense a intense nella pianura friulana, nella Bassa e nella Venezia Giulia, con possibili criticità alla rete idrografica e di drenaggio urbano, oltre a possibili fenomeni di instabilità nei pendii. Le piogge, in particolare, potrebbero aggravare i dissesti creati dall’evento alluvionale che si è verificato nell’area del Collio e nel bacino del Judrio tra il 16 e il 17 novembre scorso.

Il maltempo sarà generato dalla vasta saccatura in arrivo dal nord Atlantico verso la Francia, che farà affluire in quota forti correnti umide sudoccidentali verso l’Italia. Nei bassi strati si attiverà sull’Adriatico un flusso sciroccale che giungerà fino appena al largo delle coste regionali e potrebbe determinare una linea di convergenza da sudovest verso nordest.

Dalla tarda mattinata di lunedì e fino al primo pomeriggio di martedì saranno possibili precipitazioni in genere abbondanti su tutta la regione, intense sulla fascia orientale; le piogge più consistenti saranno più probabili tra Trieste e Gorizia, anche temporalesche e localmente molto intense. Successivamente rimarrà tempo instabile con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale sparso.