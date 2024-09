Nuova allerta meteo in Friuli per temporali, mareggiate e vento forte

Nuova ondata di maltempo in arrivo in regione con temporali, mareggiate e raffiche di vento. Le previsioni e le possibili criticità derivanti a causa degli eventi metereologici hanno fatto scattare un’allerta meteo gialla – la 28ima dall’inizio dell’anno – per tutta la giornata di venerdì 27 settembre.

A preoccupare, in particolare, sono le mareggiate – attese domani mattina tra Lignano e Grado – e l’innalzamento dei corsi d’acqua in pianura come l’Isonzo.

A causare l’arrivo delle piogge intense sarà una vasta zona depressionaria in arrivo nel nord Italia dall’Europa nord-occidentale con correnti veloci e umide.

Le piogge intense si abbatteranno soprattutto in montagna e sulle Prealpi Giulie, meno verso il Veneto.