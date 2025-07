Allerta meteo giallo domani in FVG

Maltempo in arrivo sul Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile ha diramato stamattina un allerta meteo giallo per la nostra regione che domani sarà attraversata da un veloce ma marcato fronte che determinerà una decisa instabilità sulla gran parte del territorio.

Ad essere colpite da rovesci e temporali localmente forti nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio, saranno in particolare la zona montana e la pianura. Attesa anche la grandine. I fenomeni dovrebbero esaurirsi entro la serata.