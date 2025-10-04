Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: attese raffiche di Bora fino a 100 km/h

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per maltempo dalla mezzanotte di oggie fino alle 14 di domenica 5 ottobre. Le previsioni prevedono un forte peggioramento con Bora molto intensa, in particolare sulla costa e a Trieste, dove le raffiche potranno superare i 100 chilometri orari. Attese anche piogge localmente abbondanti, soprattutto tra Isontino, Carso e Trieste, con possibili mareggiate. La criticità è segnalata come gialla per rischio idrogeologico e idraulico nelle zone centrali e meridionali della regione