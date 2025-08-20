Allerta meteo prolungata a tutta la giornata di domani

Dopo una giornata di tregua con sole e schiarite, torna l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: attesi da stanotte nuovi temporali anche forti su pianura e costa. La Protezione Civile regionale aggiorna la situazione meteo: dopo i rovesci della mattinata e una temporanea pausa nel pomeriggio, da questa sera un minimo depressionario in avvicinamento potrà favorire nuovi fenomeni temporaleschi. Le precipitazioni interesseranno tutta la regione fino a domani mattina, con possibili temporali intensi su pianura e fascia costiera. Al momento non sono giunte segnalazioni di danni o dissesti al Nue 112. Le piogge più significative nelle ultime ore si sono registrate tra Andreis e Barcis, con accumuli fino a 11 millimetri, mentre le raffiche di vento hanno toccato i 40 chilometri orari al Passo Pramollo e al largo di Grado. La Protezione Civile invita a prestare attenzione soprattutto agli spostamenti notturni, vista la possibilità di forti rovesci localizzati.