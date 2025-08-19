Allerta meteo, tra domani e giovedì possibili temporali forti su pianura e costa

Torna il maltempo sulla nostra regione. La protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta di colore giallo per tutta la regione ad eccezione della montagna. Tra domani e giovedì infatti una depressione si avvicinerà al Nord Italia determinando instabilità sulla regione. Saranno dunque possibili rovesci e temporali sparsi, a più riprese, alternati a fasi di tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte su pianura e costa. L’allerta è valida dalle 9 di mattina di domani fino alla stessa ora di giovedì. Il verificarsi di tali eventi, si legge nel bollettino, potrà comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii e locali interruzioni della viabilità, nonché problematiche connesse a possibili colpi di vento durante i temporali.