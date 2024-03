Maltempo nel mercoledì Santo, scatta l’allerta meteo

Scatta l’allerta gialla in regione per le precipitazioni intense attese durante il mercoledì Santo nella Destra Tagliamento, nell’Alto Friuli e in Carnia. La situazione potrebbe creare problemi alla rete idrografica minore e di drenaggio urbano, con l’innalzamento dei corsi d’acqua e possibili interruzioni alla viabilità. Le previsioni di maltempo hanno fatto diramare alla Protezione civile la sua sesta allerta regionale del 2024.

LE PREVISIONI:

Un promontorio anticiclonico interesserà l’Italia fino a martedì mattina, poi si avvicinerà una depressione atlantica. Mercoledì passerà un fronte, accompagnato da sostenute correnti umide meridionali. Sono attese piogge moderate sulla costa, da abbondanti ad intense sulla pianura, da intense a molto intense sulla zona montana, specie sulle Prealpi; possibili temporali. La quota neve sarà oltre i 2mila metri di altitudine, in calo fino a 1300-1500 m circa in serata. Sulla costa soffierà Scirocco da moderato a sostenuto in rotazione a Libeccio nel pomeriggio, anche sostenuto, con possibili mareggiate.