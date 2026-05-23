All’ISIS Mattei di Latisana nasce il laboratorio del futuro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo laboratorio immersivo per preparare gli studenti alle professioni del futuro. All’ISIS Mattei di Latisana è stato inaugurato il nuovo “Back to the Future Lab”, destinato agli studenti di tutti gli indirizzi dell’istituto. L’intervento da 256mila euro ha permesso di riqualificare spazi storici e creare nuovi ambienti didattici dedicati a robotica e automazione, programmazione, realtà virtuale, additive manufacturing e stampa 3D. Gli studenti potranno sperimentare strumenti avanzati come bracci robotici, sistemi di automazione industriale, kit Arduino, visori per la realtà virtuale e stampanti 3D, acquisendo competenze legate a Industria 4.0, domotica e sistemi intelligenti.

L’istituto latisanese è tra le prime scuole in Friuli Venezia Giulia ad aver avviato la filiera tecnologico-professionale, rafforzando il collegamento tra formazione, imprese e mondo del lavoro.