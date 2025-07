Proposto un parco eolico nelle Valli del Natisone con 4 pale alte 200 metri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’istanza di valutazione d’impatto è stata presentata per la realizzazione di un impianto eolico da 28,8 MW da realizzare nelle Valli del Natisone e con un sistema di accumulo pari a 20 MW. Il progetto, denominato “Pulfar”, prevede la costruzione di quattro pale eoliche alte 200 metri (119 metri i pali + 81 di pale) che ha già sollevato l’opposizione di M5S ed Europa Verde.

Ciò che sorprende – evidenziano il co-portavoce regionale di Europa Verde FVG, Claudio Vicentini, e il coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle di Udine, Cristian Sergo – è che l’area, che interesserebbe i comuni di Pulfero, Torreano, Cividale del Friuli, Moimacco e San Pietro al Natisone, non ricade tra quelle idonee delineate dalla Legge Regionale 2 del 4 marzo 2025, che individua le zone per gli impianti destinati alle fonti rinnovabili.

Il Friuli Venezia Giulia tradizionalmente non è considerato adatto all’eolico a causa dei venti troppo forti, ricordano Sergo e Vicentini. L’impianto proposto, inoltre, si troverebbe a meno di 7 km dal sito UNESCO di Cividale e vicino a alberi monumentali, come il Castagno di Pegliano dagli oltre 400 anni e ai prati del Craguenza, considerati di notevole interesse paesaggistico.

Vicentini e Sergo temono per l’impatto paesaggistico e hanno annunciato iniziative per sensibilizzare i cittadini affinchè l’autorizzazione dell’impianto non diventi un “Cavallo di Troia”.

“Dopo Aquileia – spiegano i due portavoce – un altro dei nostri patrimoni culturali rischia di esser attaccato da mega impianti di fonti rinnovabili di cui non c’è alcun bisogno avendo già abbondantemente raggiunto gli obiettivi prefissati dal Ministero. Non siamo più di fronte a opere considerabile di interesse pubblico – chiudono Vicentini e Sergo – ma solo dei proponenti milanesi, la Società Ponente Green Power sr, pronti a investire in un impianto che costa oltre 44 milioni di euro”.

In alto un’immagine di fantasia, in basso la gallery con alcuni dettagli del progetto