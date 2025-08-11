Allontanato dalla zona rossa, minaccia baristi e clienti: arrestato

Era stato già allontanato dalla zona rossa di Lignano perché, ubriaco, era diventato molesto. Questo succedeva la sera dell’8 agosto e, passate appena 24 ore, lui, un 46enne marocchino residente a Genova, pregiudicato ed irregolare Italia, è stato questa volta arrestato.

Un copione che si è ripetuto. Quando gli agenti delle volanti della polizia sono intervenute, l’uomo stava dando in escandescenze dopo che il titolare del bar Capitan Morgan, di Lignano City, gli aveva negato la somministrazione di alcolici in quanto già visibilmente alterato. Sono quindi volate minacce anche nei confronti dei baristi e, come se non bastasse, ad essere presi a male parole sono stati anche gli avventori del locale.

Un trattamento che il 46enne ha riservato anche ai poliziotti, dal momento che ha tentato di spintonarli, schiaffeggiarli, rivolgendo loro anche minacce gravi. Loro, con molte difficoltà, hanno immobilizzato e condotto negli uffici di viale Europa.

Minacce e tentativi di aggressione nei confronti degli agenti sono proseguiti e, pertanto, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Da qui l’accompagnamento nelle camere di sicurezza in Questura a Udine.

Contravvenzionato per aver violato l’ordine di allontanamento (dalla zona rossa) che gli era stato imposto, oggi il gip del tribunale di Udine, nell’udienza di convalida dell’arrestato, ha applicato al 46enne la misura del divieto di dimora nel comune di Lignano.