Alluvione: aiuti statali al commercio, regionali all’agricoltura

Le attività produttive e del commercio riceveranno ristori provenienti da misure nazionali, mentre per quelle agricole si lavora ad un intervento regionale. Sul fronte degli aiuti alle realtà colpite dall'alluvione del 17 novembre scorso, l'assessore alla Protezione Civile Riccardo Riccardi ha comunicato ieri nel corso di un incontro ai sindaci di Cormons e Romans d'Isonzo, le due comunità maggiormente bersagliate dal maltempo in quelle drammatiche ore, quali saranno i canali di intervento finanziario. L'incontro è stato necessario per definire a quali realtà andranno i circa 8 milioni e mezzo di euro messi a disposizione per la prima emergenza dal governo, e a quali i circa 5 milioni stanziati dalla Regione.

Nel corso del confronto, Riccardi ha anche annunciato ai due primi cittadini, Roberto Felcaro e Michele Calligaris, l’intenzione di incontrare nel prossimo mese di febbraio gli 84 cittadini della zona rossa e arancione di Brazzano e i circa 300 residenti alluvionati di Versa. In particolare, nel primo caso, l’assessore e i tecnici forniranno le informative sullo stato di avanzamento dell’opera di messa in sicurezza del colle di San Giorgio, che, evidenzia il sindaco Felcaro, “al momento sta rispettando i tempi preventivati”.