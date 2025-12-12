  • Aiello del Friuli
Alluvione nel Collio: entro Natale la stima definitiva dei danni

Coldiretti FVG: bene i 40 milioni stanziati, ma servono interventi su suolo e fiumi e tutela dei campi dall’assalto dei mega impianti fotovoltaici
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Entro Natale sarà comunicata la stima complessiva dei danni subiti dagli agricoltori, dagli allevatori e dalle aziende agricole durante l’alluvione che lunedì 17 novembre devastò il Collio mettendo in ginocchio Versa, Brazzano, Cormons e Romans d’Isonzo.

“Stiamo predisponendo tutta la modulistica per ottenere i ristori. Entro Natale bisognerà avere il più possibile dei dati certi sull’entità dei danni subiti per ottenere le richieste di aiuto”, spiega il presidente regionale di Coldiretti FVG, Martin Figelj.

Coldiretti Fvg plaude ai 40 milioni di euro stanziati dalla Regione per coprire una parte dei danni al momento stimati in 82 milioni di euro (32 milioni subiti da privati e dalle attività produttive, 50 milioni per il patrimonio pubblico dell’Isontino), ma l’auspicio è anche un altro: “Bisogna assolutamente riprendere in mano la gestione del suolo, dei fiumi e delle acque perchè è evidente che serva intervenire”, afferma Figelj.

Per quanto riguarda, invece, l’ultimo parco solare da 93 ettari, che entrerà in servizio il prossimo anno tra il comune di Pavia di Udine e Santa Maria la Longa, Coldiretti ribadisce la sua posizione: “E’ fondamentale che il suolo e i campi siano mantenuti liberi perchè abbiamo filiere importantissime agroalimentari che hanno bisogno di approvvigionamento a livello regionale”, sottolinea il presidente di Coldiretti FVG. “Da Parte nostra – conclude – è chiaro che i campi vanno usati soprattutto per produrre cibo”.

