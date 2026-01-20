Alluvione, firmato dal governo il decreto di stato di calamità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era particolarmente atteso da Comuni, aziende e privati dopo il dramma del 17 novembre, e da questo pomeriggio è realtà. Il Consiglio dei ministri oggi ha dichiarato lo stato di emergenza – in vigore intanto per i prossimi dodici mesi – in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi poco più di due mesi fa nelle province di Gorizia e Udine e ha contestualmente stanziato 8,5 milioni di euro per i primi interventi. Ad essere particolarmente colpiti erano stati soprattutto i Comuni di Cormons, Romans d’Isonzo e Dolegna del Collio. A subire le conseguenze più tragiche era stato l’abitato di Brazzano dove una frana scesa dal colle di San Giorgio aveva ucciso due persone ma anche un’altra frazione di Cormons, Giassico, aveva dovuto fare i conti con il maltempo ed in particolare con l’esondazione dello Judrio che aveva causato danni enormi nel borgo. Nella frazione di Versa a Romans circa 300 persone hanno perso quasi tutto dopo che case, strade e auto sono finite sotto un metro e mezzo d’acqua, mentre a Dolegna erano state in particolare le frazioni di Trussio e Ruttars ad essere danneggiate sempre in seguito alla fuoriuscita dello Judrio.