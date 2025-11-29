  • Aiello del Friuli
sabato 29 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sede della Lega imbrattata a Udine: «Atto vile»
Ospedale di Pordenone: Ciriani, inutile piangere sul latte versato
Alluvione, lunedì parte la procedura per il risarcimento dei danni
Sappada inaugura l’inverno tra luci, tradizioni e sport
Alluvione, fissate le autopsie delle due vittime
Monossido di carbonio killer, un morto e due persone gravi a...
Imbrattata sede Lega: Fedriga, malapianta va estirpata subito
Sussidio Inps esteso anche a invalidi civili
Sei tentativi di truffa ad anziani, ma nessuno ci casca
Morso dal cane in pizzeria: identificato il proprietario fuggito
Cronaca

Alluvione, fissate le autopsie delle due vittime

Funerali sabato 6 o sabato 13 dicembre, probabilmente nel Duomo di Cormons
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura della Repubblica di Gorizia ha fissato per martedì 2 e mercoledì 3 dicembre le autopsie sui corpi di Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, le due vittime della frana che lo scorso 17 novembre ha travolto e distrutto tre abitazioni a Brazzano di Cormons.

In seguito agli esami autptici la stessa Procura potrà rilasciare il nulla osta per i funerali che saranno celebrati in maniera congiunta o sabato 6 dicembre o sabato 13 dicembre, in ogni caso nel pomeriggio, molto probabilmente nel Duomo di Cormons. Al momento, non è stato deciso se i funerali saranno pubblici o se il rito sarà officiato in forma privata.

Per rimanere nel mondo ecclesiastico, c’è da dire che la Caritas Ambrosiana di Milano ha inviato all’Unità Pastorale di Cormons e Dolegna 14 deumificatori industriali, che saranno utilizzato per fronteggiare le situazioni più critiche a Giassico, Dolegna e Versa.

La stessa Unità Pastorale di Cormons e Dolegna ha raccolto finora 3.830 euro dai fedeli che hanno partecipato alle messe di domenica scorsa, da devolvere alle zone colpite dall’alluvione.

