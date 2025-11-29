Alluvione, lunedì parte la procedura per il risarcimento dei danni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Partirà lunedì la procedura per il risarcimento dei danni che i cittadini hanno subito a causa dell’alluvione del 17 novembre. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, in un incontro con i sindaci di Cormons, Roberto Felcaro, e di Romans d’Isonzo, Michele Calligaris, che si è svolto stamattina a Palmanova.

Lunedì comincerà la raccolta delle informazioni per la prima anticipazione dei risarcimenti. L’attività sarà delegata ai Comuni e sarà attivato un numero telefonico – lo vedete in sovraimpressione – per ogni informazione relativa alla richiesta dei sostegni economici.

I danni – ha spiegato Riccardi – riguardano un’area che comprende 24 comuni: Aiello, Bagnaria Arsa, Cervignano, Chiopris-Viscone, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna, Drenchia, Gonars, Manzano, Medea, Palmanova, Porpetto, Prepotto, Rivignano Teor, Romans d’Isonzo, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Torviscosa, Trivignano Udinese e Visco.