Alluvione, Procura acquisisce documenti nei Comuni di Cormons, Romans e Dolegna

Avere in mano tutte le informazioni possibili sulla situazione idrogeologica al 17 novembre scorso dei territori bersagliati dall'alluvione. E' questo l'obiettivo dell'acquisizione di documentazioni nei municipi di Cormons, Romans e Dolegna svolta dalla Procura della Repubblica di Gorizia. Proseguono infatti le indagini per fare piena luce sulle cause che hanno portato alla tragedia di Brazzano – dove una frana ha travolto il borgo sotto il colle San Giorgio uccidendo Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj – ed al dramma vissuto dalle popolazioni di Versa, Giassico, Ruttars e Vencò, investite dalle esondazioni di Torre e Judrio con allagamenti che hanno messo in ginocchio centinaia di famiglie e aziende.

Gli approfondimenti della Procura della Repubblica servono a capire non solo quale fosse lo stato dell’arte del territorio al 17 novembre scorso, ma anche a comprendere se si potesse fare qualcosa per evitare il disastro, e in caso se vi siano delle responsabilità per quanto accaduto.