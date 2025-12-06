  • Aiello del Friuli
sabato 6 Dicembre 2025
Cronaca
L'obiettivo è comprendere quale fosse la situazione idrogeologica del territorio al 17 novembre scorso

Alluvione, Procura acquisisce documenti nei Comuni di Cormons, Romans e Dolegna

L'indagine serve per capire anche se si sarebbe potuto fare qualcosa per evitare il disastro
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Avere in mano tutte le informazioni possibili sulla situazione idrogeologica al 17 novembre scorso dei territori bersagliati dall'alluvione. E' questo l'obiettivo dell'acquisizione di documentazioni nei municipi di Cormons, Romans e Dolegna svolta dalla Procura della Repubblica di Gorizia. Proseguono infatti le indagini per fare piena luce sulle cause che hanno portato alla tragedia di Brazzano – dove una frana ha travolto il borgo sotto il colle San Giorgio uccidendo Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj – ed al dramma vissuto dalle popolazioni di Versa, Giassico, Ruttars e Vencò, investite dalle esondazioni di Torre e Judrio con allagamenti che hanno messo in ginocchio centinaia di famiglie e aziende.

Gli approfondimenti della Procura della Repubblica servono a capire non solo quale fosse lo stato dell'arte del territorio al 17 novembre scorso, ma anche a comprendere se si potesse fare qualcosa per evitare il disastro, e in caso se vi siano delle responsabilità per quanto accaduto.

