Alluvioni e grandinate del 2023, oltre 65 milioni al FVG

È stato pubblicato il decreto che ripartisce le risorse per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell’agosto 2023: 115 milioni di euro per il 2025 e 120 milioni per il 2026. Il Viceministro dell’Ambiente Vannia Gava ha annunciato che “In Friuli Venezia Giulia sono previsti circa 260 interventi, per un totale di oltre 65 milioni di euro, ripartiti nelle annualità 2025 e 2026. Le risorse saranno impiegate per il ripristino delle strade comunali danneggiate, il consolidamento di argini e opere idrauliche e la messa in sicurezza di infrastrutture pubbliche e aree esposte a dissesti idrogeologici. Alcuni interventi sono già stati ultimati e andranno a rimborso con i fondi stanziati”.