Alluvioni: l’argine del Noncello si alza di un metro

Prevenire è meglio che curare. Lo sanno i pordenonesi, che da sempre devono convivere con le piene del Noncello, da un parte, e del Meduna dell’altra. Lo sa chi, in particolare, il 27 novembre del 2002, ha visto i due fiumi rompere gli argini. Il risultato? L’acqua allagò tutta la zona Sud della città. Nessun morto ma i danni furono ingenti.

Da allora le amministrazioni comunali che si sono susseguite hanno provato a trovare soluzioni ad un problema reale, che potrebbe ripresentarsi. E così, dopo non pochi studi e progetti, a fine anno – lo ha annunciato oggi a Telefriuli l’assessore Mattia Tirelli – partiranno i lavori per l’innalzamento di un metro dell’argine del Noncello.