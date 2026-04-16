Alpini a Genova con la giacca donata dalla Regione

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Il Friuli Venezia Giulia conferma il proprio supporto agli Alpini e in vista della loro partenza per la 97° adunata che sarà ospitata da Genova, li omaggia di una giacca in cui è ben visibile il claim ‘Io sono FV’. Anche in Liguria, le penne nere saranno ambasciatori del modello Friuli
Il Friuli Venezia Giulia conferma il proprio supporto agli Alpini e in vista della loro partenza per la 97° adunata che sarà ospitata da Genova, li omaggia di una giacca in cui è ben visibile il claim ‘Io sono FV’. Anche in Liguria, le penne nere saranno ambasciatori del modello Friuli
INTERVISTA ZILLI
Grande l’orgoglio espresso dal capogruppo dell’ottavo reggimento alpini Venzone:
INTERVISTA MELILLO