Alpini a Genova con la giacca donata dalla Regione

Il Friuli Venezia Giulia conferma il proprio supporto agli Alpini e in vista della loro partenza per la 97° adunata che sarà ospitata da Genova, li omaggia di una giacca in cui è ben visibile il claim ‘Io sono FV’. Anche in Liguria, le penne nere saranno ambasciatori del modello Friuli

INTERVISTA ZILLI

Grande l’orgoglio espresso dal capogruppo dell’ottavo reggimento alpini Venzone:

INTERVISTA MELILLO