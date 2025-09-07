Alpini in riva al mare, Lignano festeggia i loro 60 anni

Sessant’anni di impegno e di presenza attiva sul territorio: il Gruppo Alpini di Lignano Sabbiadoro festeggia il suo anniversario con due giorni di eventi che si concludono oggi.

Un appuntamento che, come hanno spiegato gli organizzatori, non è una semplice celebrazione, ma un modo per ricordare quanto fatto in passato e per ribadire la volontà di continuare a servire la comunità, fedeli ai valori della solidarietà, della memoria e della partecipazione. Il programma ha preso il via ieri sera con il concerto del coro sezionale ANA di Codroipo in Duomo.

Stamattina l’ammassamento, il corteo e la cerimonia dell’alzabandiera, seguiti dalla Santa Messa e dall’onore ai Caduti, con la deposizione della corona e la sfilata lungo le vie del centro, accompagnati dalla fanfara sezionale ANA di Udine.

Presenti il sindaco di Lignano Laura Giorgi e per la regione il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin. Un anniversario importante per gli “alpini di quota zero”, come vengono definiti quelli di Lignano, che in questi decenni hanno dimostrato una volontà forte di collaborazione con le istituzioni e con le associazioni cittadine, mantenendo viva la tradizione alpina anche in riva al mare.