Alpini: Trieste sogna l’adunata del 2029

Obiettivo 2029. Trieste punta al tris con l'adunata degli alpini nell'anno del 75esimo anniversario del ritorno della città all'Italia. A lanciare l'ipotesi era stato in tempi non sospetti proprio il primo cittadino Roberto Dipiazza che oggi ricorda «l'adunata del 2004 da sindaco con 500 mila alpini: una di quelle emozioni che non potrò mai dimenticare, peraltro avevo già partecipato a quella del 1984 e spero di poter partecipare a quella del 2029, credo non più da sindaco».

La novità di questi giorni è stata l’approvazione da parte del Consiglio regionale di un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che impegna la giunta a sostenere e supportare il progetto di adunata nel 2029. «Sostenere Trieste – spiega il consigliere Markus Maurmair – significa riconoscere il ruolo storico e civile di questa terra e offrire una grande occasione di visibilità, coesione e sviluppo per tutto il Friuli Venezia Giulia». Secondo Maurmair inoltre come valore aggiunto c’è «il forte legame identitario con il Corpo degli Alpini, radicato nella storia del nostro territorio e nel cuore dei cittadini». Lo stesso Dipiazza confida che l’alleanza con la Regione possa portare al risultato «è un appoggio importante e fondamentale».

Detto del 2004 e del 1984 Trieste ha ospitato adunate nel 1930, nel ’39 e poi nel ’55, l’anno dopo del ritorno all’Italia, e nel 1965