Alpinista cade da una parete di Cima Dieci, giovane ciclista infortunato in zona Castaldia

Due distinti interventi di soccorso alpino hanno movimentato la mattinata tra Sappada e Aviano. Un alpinista è stato recuperato con l’elicottero dopo essere caduto scalando Cima Dieci, a Sappada, mentre un giovane ciclista è stato raggiunto e elitrasportato all’ospedale di Pordenone dopo essersi infortunato lungo un sentiero in zona Castaldia, nel comune di Aviano.

Il primo allarme è scattato poco dopo le 10, quando un 17enne è caduto malamente dalla sua bici attraversando il sentiero Fontanuzze, a quota 1100 metri. Il giovane si è procurato la frattura di un arto superiore.

L’allarme per recuperare l’alpinista, invece, è scattato intorno alle 11.30 sulla “Via del Vino”, nel Gruppo del Monte Siera. Qui un 27enne di Auronzo di Cadore è “volato” per circa 25-30 metri dopo aver strappato diverse protezioni dalla parete. Trattenuto dalla sosta e dal compagno, l’alpinista ha riportato la frattura di tibia e perone. L’elicottero, con una verricellata di circa settanta metri, ha recuperato il ferito, che è stato poi trasportato in un ospedale del Veneto.