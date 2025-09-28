Alpinista precipita sul Campanile di Val Montanaia: soccorso in elicottero

Un alpinista di 57 anni, originario della provincia di Lecco, è caduto per circa 15 metri durante la scalata al Campanile di Val Montanaia, a Cimolais, intorno a mezzogiorno. La cordata non aveva campo telefonico: a lanciare l’allarme sono stati altri alpinisti impegnati sulla via normale. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso regionale insieme al Soccorso Alpino Valcellina. L’uomo, sempre cosciente ma con politraumi, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato con il verricello, quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine. L’intervento si è concluso nel pomeriggio.