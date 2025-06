Alterati dall’alcol, vengono alla mani durante la grigliata: un ferito

GUARDA IL VIDEO Sono arrivati alla mani mentre, negli spazi di un’azienda di via San Daniele, a Pordenone, stavano mangiando la grigliata. Alcuni operai, per la maggior parte stranieri, si erano dati appuntamento ieri sera per guardare in televisione la finale di Champions League.

E’ bastato qualche bicchiere di troppo e scambi di vedute evidentemente differenti perché due cittadini peruviani si azzuffassero. Ne è nato un parapiglia: sono volati calci e pugni e un uomo di 43 anni ha riportato lesioni e ferite giudicate guaribili in sette giorni.

All’arrivo delle volanti della polizia, il clima era ancora molto acceso. Sono stati i poliziotti a riportare la calma e a denunciare, per ubriachezza, l’uomo, un 47enne, che avrebbe picchiato il connazionale. Al momento, in assenza di querela di parte, non è stato possibile procedere per lesioni personali.