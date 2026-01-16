Alto impatto, controlli di polizia a Udine, Cividale e Tolmezzo

La Polizia di Stato di Udine è scesa nuovamente in campo con l’operazione ‘Alto Impatto’ nel capoluogo friulano, a Cividale e a Tolmezzo, dove tra il 12 e il 13 gennaio sono stati effettuati controlli su 417 persone, 148 veicoli e 8 esercizi pubblici.

A Udine, in Borgo Stazione, 6 cittadini sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale: sono stati sorpresi in possesso di 4,1 grammi hashish, 0,8 grammi di Ketamina e 12 pastiglie di Bupropione. Un negozio, inoltre, è stato sanzionato per mancata emissione di scontrini fiscali ai clienti.

I controlli ‘Alto Impatto’ si sono concentrati su aree urbane, parchi e zone adiacenti alle stazioni. I servizi di prevenzione e controllo hanno visto operare personale della Polizia di Stato, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale.