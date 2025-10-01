Altro che Fleximan, fa ricorso contro l’autovelox dei record di Bertiolo e vince

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Negli ultimi due anni e mezzo quell’autovelox, che nel dicembre scorso era stato abbattuto da Fleximan, ha permesso al Comune di Bertiolo di staccare contravvenzioni per oltre 2,8 milioni di euro. Una di quelle multe è stata però annullata dal giudice di pace di Udine Elisabetta Kraus per la mancata omologazione del dispositivo.

A finire nel mirino dell’autovelox, posizionato sulla Ferrata che porta verso Portogruaro, era stato un friulano, ‘beccato’ nell’agosto di un anno fa mentre viaggiava a 97 chilometri orari, 7 in più del limite. Immancabilmente gli era stata recapitata a casa una contravvenzione di oltre 100 euro, scontata di quasi il 50% a fronte di un pagamento entro 5 giorni. L’uomo si è così rivolto all’avvocato Alessandro Carchio e ha fatto ricorso prima alla Prefettura, che ha confermato la multa, poi al giudice di pace che gli ha dato ragione.

Nella sentenza, il giudice ha rilevato che l’autovelox, modello Celeritas Evo 1506, era stato approvato, ma era privo dell’omologazione ministeriale, procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. Un requisito, l’omologazione, che il giudice ha ritenuto indispensabile per la legittimità dell’accertamento.

La decisione di ricorrere – fa sapere l’automobilista – era stata presa non per il denaro, ma per una questione di principio. Alla fine dei conti, infatti, l’uomo ha speso 8 volte il valore della sanzione scontata.