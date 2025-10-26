Altro che protesta del panino, ora Udine è tra le migliori mense scolastiche d’Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono oramai lontani i tempi della ‘battaglia del panino’ e delle contestazioni al servizio di refezione scolastica di Udine, scaturite tra il 2020 e il 2022. Proteste di bimbi e genitori che portarono poi a verifiche e indagini dalle quali scaturirono due inchieste giudiziarie su presunte irregolarità nelle forniture. A dirlo è il 10° Rating Foodinsider, il più autorevole report sulla qualità dei menù, che vede il servizio mensa di Udine entrare nella top ten d’Italia: il modello “cook and serve”, con cucine interne alle scuole, si è posizionato al quinto posto a pari merito con Jesi; la tipologia “B Plus”, con cucine d’appoggio, al decimo. Un netto balzo in avanti rispetto al 19° posto del 2024, che premia un lavoro di squadra durato anni.

Il successo è frutto di maggiori risorse e bandi mirati. Il Comune ha investito su qualità, filiere corte e alimenti biologici, riducendo sprechi e rafforzando il legame con il territorio. Ogni giorno il servizio vede servire 3.600 pasti in 44 scuole cittadine e ad oggi conta oltre 4.000 iscritti. Il costo medio, inoltre, resta contenuto grazie a tariffe agevolate e sconti fino al 20%.

“È un riconoscimento che appartiene ai bambini, alle famiglie e a chi lavora nelle mense con dedizione”, commenta l’assessore Federico Pirone. L’amministrazione ha investito oltre 75.000 euro in strutture e formazione e i risultati sono finalmente tangibili: lo spreco alimentare è calato grazie anche a menù stagionali e modifiche introdotte dopo aver ascoltato i ragazzi (che hanno chiesto, ad esempio, l’eliminazione delle seppie, più pasta al pomodoro, pollo, polenta, ravioli e cous cous).