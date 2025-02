Amadeus firma dediche e autografi a Udine

Serata diversa e di relax in Friuli per Amadeus. Il 5 volte conduttore del Festival di Sanremo dal 2020 al 2024 è tornato in regione per far visita al figlio José, portiere nelle giovanili dell’Udinese.

Proprio mentre andava in onda la penultima puntata della kermesse canora, quest’anno condotta da Carlo Conti, il volto noto è stato notato in una osteria di Udine, nella zona del Teatro Giovanni da Udine. Una cena intima nella serata di San Valentino, lontana da monitor e televisori, molti dei quali sintonizzati proprio sul festival che ieri vedeva tra i grandi ospiti il premio Oscar Roberto Benigni.

Inevitabili gli autografi, le dediche e qualche selfie, a cui Ama non si è sottratto, dimostrando gentilezza e disponibilità. ‘Non guarda Sanremo questa sera?’, ha domandato un cliente per nulla intimidito. Al quesito Amadeus ha tagliato corto con un sorriso e un “No, basta, basta”.