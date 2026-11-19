A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Fim Cisl del Friuli Venezia Giulia ha organizzato una mattinata all’Auditorium Zanon rivolta in particolare agli studenti. Cuore dell’iniziativa è stato Amarene, drammaturgia sulla parabola della violenza domestica scritta e diretta da una giovanissima studentessa, Aurora Candidi Tommasi Crudeli. E poi una tavola rotonda che ha messo a confronto sul tema istituzioni, sindacato e servizi antiviolenza.