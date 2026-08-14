Amaro, accordo Italia-Slovenia e prelievi dal lago di Cavazzo

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GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’acqua è stato l’elemento fondamentale in queste ore per fronteggiare il fuoco ad Amaro. Diversi i siti da cui i mezzi di soccorso l’hanno prelevata per l’approvvigionamento: dai vasconi e dal Tagliamento per gli elicotteri, ai laghi per i velivoli più pesanti.
Ma la collaborazione transfrontaliera in tema di lotta agli incendi non c’è solo con le autorità austriache: da anni infatti un accordo prevede mutuo aiuto con la Slovenia su questo fronte. E infatti ad Amaro sono presenti uomini ed Air Tractors dei Vigili del Fuoco di Nova Gorica.