Ambiente, 24 milioni di euro ad Arpa FVG per controlli, tecnologia e nuove sedi

Approvate le linee di indirizzo 2026-2028: risorse per ricerca, monitoraggi ambientali, digitalizzazione e riqualificazione delle strutture in tutta la regione
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

Ventiquattro milioni di euro per rafforzare il sistema dei controlli ambientali in Friuli Venezia Giulia, puntando su tecnologia, nuove sedi e innovazione scientifica. È questo il cuore delle linee di indirizzo per la programmazione 2026-2028 di Arpa FVG approvate dalla Giunta regionale: ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro.

La manovra finanziaria per il 2026 ha assegnato all’Agenzia 23,6 milioni di euro per il funzionamento e ulteriori 610 mila euro per investimenti tecnologici e strumentazione avanzata, con l’obiettivo di garantire efficienza, trasparenza e qualità nel controllo ambientale. Le risorse consentiranno di consolidare il laboratorio regionale per lo studio degli inquinanti emergenti, dei farmaci e delle microplastiche, oltre a potenziare il monitoraggio dei Pfas e la sorveglianza epidemiologica in sinergia con il sistema sanitario.

Accanto alla ricerca, prosegue il piano di riqualificazione delle sedi: nel prossimo triennio entrerà a regime il polo di Martignacco, partiranno i cantieri del nuovo laboratorio di Udine nell’area Fiera e si completerà la progettazione per la storica sede di Trieste.

Tra le priorità strategiche figurano l’Osservatorio Clima FVG per il supporto scientifico contro gli eventi estremi, un nuovo servizio di idrologia ambientale per la gestione di oltre 6.000 concessioni idriche, le grandi bonifiche di Trieste e Torviscosa, la mappatura dell’amianto e il monitoraggio della biodiversità marina e delle discariche.

