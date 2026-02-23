Ambiente: Scoccimarro, da Regione 1,8 mln per ecocentro Pordenone

“L’ecocentro che presentiamo oggi non va confuso con una discarica: mentre quest’ultima rappresenta una destinazione definitiva e statica, il centro di raccolta è un luogo di transito e un punto di partenza dove i rifiuti iniziano il loro percorso verso una nuova vita”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro partecipando a Pordenone, insieme al sindaco Alessandro Basso, alla presentazione del progetto del nuovo ecocentro cittadino. L’esponente della Giunta ha sottolineato come la struttura risponda a necessità concrete della cittadinanza, potenziando la raccolta differenziata attraverso un servizio di prossimità per i materiali che non rientrano nel sistema “porta a porta” e garantendo uno smaltimento sicuro e controllato. L’opera rappresenta inoltre uno strumento essenziale per disincentivare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e massimizzare il recupero di materiali specifici quali RAEE, ingombranti e scarti vegetali. Scoccimarro ha evidenziato la rapidità dell’intervento regionale che ha visto l’impegno di 1,8 milioni di euro nel settembre del 2025, a soli nove mesi dalla richiesta del Comune. Si tratta di un investimento strategico che si inserisce in una politica di forte sostegno agli enti locali avviata nel 2019, che ha già portato all’elargizione di 94 contributi per oltre 35 milioni di euro complessivi destinati a strutture simili. L’impegno dell’Amministrazione prosegue inoltre attraverso la collaborazione con Ausir per la mappatura online dei centri di raccolta regionali e il finanziamento dei centri di riuso, con dieci realtà già attive e tre di prossima apertura, nella convinzione che “il miglior rifiuto sia quello non prodotto”.