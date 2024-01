Ambulanza invade la corsia opposta e si scontra con un camion: 3 morti e 2 feriti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ennesimo grave incidente stradale sulla Cimpello Sequals. Oggi alle 13.30 si sono scontrati frontalmente un’ambulanza e un camion della Transghiaia. Nella carambola è rimasto coinvolto un Suv della Bmw.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Pordenone e delle stazioni di Fiume Veneto e Cordovado.

È stata l’ambulanza della Croce rossa di Maniago ad invadere la corsia di marcia opposta. Proveniva da Padova ed era diretta a Vivaro. Alla guida c’era Graziella Mander, 49 anni di Solimbergo; con lei la volontaria Kristina Costantini, 37 anni di Castelnovo del Friuli. Stavano trasportando un’anziana, Claudia Clement, 80 anni, a Vivaro, dove risiede. L’anziana si era sottoposta ad un intervento a Padova.

Dopo aver sorpassato una Bmx X5 condotta da una 64enne di Siena (ferita in maniera lieve), è andata ad impattare frontalmente con il camion della Transghiaia condotto da un 52enne ordinario della Calabria ma residente a Valvasone Arzene: si tratta di Pierantonio Petrocca, al suo primo giorno di lavoro alle dipendenze dell’azienda guidata da Igino Tardivo. Il mezzo pesante, dopo aver sfondato il guard-rail, è finito fuori strada: l’autista è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.

L’ambulanza si è accartocciata su se stessa e le occupanti imprigionate tra le lamiere contorte. A lungo hanno operato i vigili del fuoco insieme a personale sanitario per estrarle. I mezzi, su disposizione del pm Federico Baldo, sono stati posti sotto sequestro. Un tratto di Cimpello Sequals è tutt’ora chiuso alla circolazione dei mezzi.

“Profonda commozione” è stata espressa dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “Il mio cordoglio va alle famiglie colpite – ha detto il governatore -; allo stesso tempo rivolgo un pensiero speciale, a tutti coloro che servono ogni giorno la comunità regionale assumendosi gravi rischi, talora mettendo a repentaglio la loro stessa vita, e alla Croce Rossa, sempre in prima linea con un impegno all’insegna della generosità”.

Il grave incidente ha innescato un botta e risposta tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante e il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella. L’assessore ha annunciato interventi sull’arteria stradale prospettando anche la possibilità di trasformarla in una superstrada. Ragionamenti verranno fatti, ha assicurato Amirante, anche su soluzioni alternative per evitare gli attraversamenti di corsia. Questo in risposta alle affermazioni di Capozzella che l’aveva chiamata in causa sottolineando come non siano più rinviabili interventi per prevenire e frenare la lunga scia di sangue su quella importante arteria stradale. Il coordinatore provinciale del M5S ha anche chiesto un intervento maggiore di pattuglie di forze dell’ordine e autovelox in quella strada.