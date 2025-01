Ambulanza a sirene spiegate centra auto, incidente a Porcia

Grave incidente stradale alle 19.20 a Porcia. Una ambulanza a sirene spiegate sulla Pontebbana ha centrato una vettura. L’auto stava uscendo dall’incrocio tra via Talponedo e via Ceolini, quando è stata tamponata dal mezzo di soccorso. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e e pattuglie della Polizia di Stato per la gestione della viabilità. Via Talponedo è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi alla conducente della vettura tamponata, rimasta intrappolata tra le lamiere contorte. Per estrarla è servito l’intervento dei pompieri che con le cesoie idrauliche hanno aperto la scocca della vettura.