Ambulanza colpita e ribaltata nel centro di Trieste

Nella notte di Capodanno vissuta a Trieste si sono verificati due incidenti stradali che hanno provocato il ferimento di otto persone. L’episodio che ha destato maggiore preoccupazione si è verificato in pieno centro cittadino, in via Carducci, dove un’ambulanza del 118, impegnata nel trasporto di un paziente verso l’ospedale, è stata colpita da un’autovettura cappottandosi sulla carreggiata. Nell’impatto sono rimasti feriti in modo lieve i tre operatori sanitari a bordo del mezzo di soccorso e la persona trasportata. Sul posto sono intervenuti altri mezzi di emergenza, i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi.

Un secondo grave incidente è avvenuto poco dopo l’una nella zona di Barcola. Un’Audi A6, guidata da un ragazzo di 18 anni, risultato positivo all’acoltest, è finita contro un muro dopo aver perso il controllo in curva, probabilmente a causa dell’elevata velocità. A bordo del veicolo viaggiavano anche tre minorenni, rimasti incastrati tra le lamiere dopo l’impatto. Tutti e quattro i giovani sono stati trasferiti all’ospedale di Cattinara; le condizioni del conducente sarebbero le più serie.