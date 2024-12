Nuova ambulanza donata alla Croce Rossa di Monfalcone

Sabato 14 dicembre, in Piazza Libertà a Turriaco, è stata consegnata una nuova ambulanza alla Croce Rossa di Monfalcone, portando a sette i veicoli del comitato locale. Il mezzo, un modello Maxima su Fiat Ducato, è stato realizzato da Orion grazie alla donazione di 50mila euro di Cassa Rurale FVG, banca che conferma il suo impegno per il territorio e la salute pubblica, come già dimostrato con il contributo per l’acquisto di un ecografo per l’Ospedale di Gorizia. L’ambulanza, dotata di tecnologia avanzata per pazienti adulti e pediatrici, entrerà in servizio nel pronto soccorso di Monfalcone.

Il comitato della Croce Rossa, con 214 soci di cui 181 volontari, è attivo 24 ore su 24 per emergenze, trasporti infermi e assistenza sanitaria durante eventi. Nel 2023, la Croce Rossa di Monfalcone ha effettuato oltre 11.000 interventi, percorrendo 187.000 km. Come spiegato dal presidente del comitato locale della CRI Rodolfo Vovk, è importante disporre di mezzi moderni e sicuri per garantire efficienza negli interventi. Alla cerimonia hanno partecipato autorità locali, rappresentanti della banca e delle associazioni territoriali, tra cui il sindaco di Turriaco Nicola Pieri, il consigliere regionale Enrico Bullian e l’assessore monfalconese Fabio Banello.