Amianto, 25 mila siti ancora da bonificare. 119 casi di malattia riconosciuti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono circa 25 mila i tetti in amianto da bonificare, non vi è invece un dato certo su pareti e amianto sommerso così come sulle malattie collegabile. La terza e la quarta commissione del consiglio regionale, guidate rispettivamente da Carlo Bolzonello e Alberto Budai, hanno audito i rappresentanti della Commissione regionale sull’amianto alla presenza dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardi e ambiente Fabio Scoccimarro. Partendo dai dati proprio di quest’ultimo assessorato è emerso che negli ultimi 5 anni sono stati tolti 15 mila punti di amianto compatto, 15 mila ancora da bonificare e altri 10 mila da mappare, questo secondo i sorvoli effettuati tra 2018 e 2019.

Resta il nodo delle facciate, in particolare nell’area giuliana, delle caserme e dell’amianto friabile o sotterraneo. Negli ultimi 5 anni sono state date risposte a domande di contributo per 20 milioni, quest’anno le domande sono triplicate arrivano a 500 per circa 6 milioni di euro. Sul fronte sanitario le aree più colpite sono l’isontino e in particolare Gorizia e Monfalcone e poi l’area della bassa Friulana che risulta essere di particolare attenzione. Per quanto riguarda le malattie professionali sono 119 quelle riconosciute negli ultimi 5 anni a fronte di oltre 300 domande ma, sul tema, il presidente del comitato Paolo Barbina e il vicepresidente Stefano Cattarossi hanno spiegato che c’è una situazione molto confusa per responsabilità dell’inail che ha la competenza sul tema.