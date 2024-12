Amirante e Rosolen, al via lavori nella succursale del liceo Petrarca di Trieste

Sono iniziati stamani i controlli sugli intonaci dei soffitti della sede della succursale del liceo Petrarca, in via Tigor a Trieste, dove ieri in un’aula al terzo piano si è verificato il distacco di una parte dell’intonaco del soffitto.

Lo hanno reso noto gli assessori regionali Cristina Amirante (Infrastrutture e Territorio) e Alessia Rosolen (Istruzione).

I tecnici e i funzionari dell’Ente di decentramento regionale di Trieste alle 8 hanno incontrato a scuola i tecnici dell’impresa esecutrice dei lavori per la verifica sulla stabilità degli intonaci in tutte le stanze e i locali della succursale del liceo Petrarca, compresi i vani scale e i corridoi. I lavori sono già iniziati alla presenza dei tecnici dell’Edr e si potranno protrarre presumibilmente sino alla fine delle vacanze di Natale.

Secondo una prima valutazione, la scuola potrebbe essere resa accessibile per parti successive, alla ripresa dell’attività scolastica dopo le vacanze, qualora la verifica, asseverata dall’ingegnere strutturista qualificato, già individuato dall’ente, consentisse il rientro in sicurezza. Nel pomeriggio di ieri i tecnici dell’Edr hanno incaricato, infatti, anche un tecnico strutturista qualificato per la valutazione, sulla base dei rilievi e delle prove effettuati, della qualità e consistenza dei materiali, la tipologia dei soffitti e in generale per l’asseverazione dell’attività svolta dalla ditta incaricata dei controlli.