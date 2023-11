GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stazione ferroviaria di Gorizia e aeroporto di Ronchi come snodi infrastrutturali strategici per la Regione in vista della Capitale europea della cultura. Lo ha evidenziato l’assessore Cristina Amirante in visita oggi nel capoluogo isontino per fare il punto della situazione con l’amministrazione Ziberna sul fronte lavori pubblici in ottica 2025.