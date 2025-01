Ammonimento per violenza domestica ad un uomo di San Canzian d’Isonzo

Un cittadino italiano residente a San Canzian d’Isonzo ha ricevuto un ammonimento dalla Questura di Gorizia per violenza domestica. E’ uno dei provvedimenti presi negli ultimi giorni dal Questore Luigi Di Ruscio che ha firmato anche sette fogli di via con divieto di ritorno nel Comune di Monfalcone nei confronti di altrettanti cittadini rumeni, risultati dediti a reati contro il patrimonio: per almeno tre anni non potranno rimettere piede in città. Il Commissariato di Monfalcone ha infine notificato nelle scorse settimane al titolare di un bar, sempre della città dei cantieri, l’avvio del procedimento relativo alla sospensione della licenza perché una minorenne è stata colta da malore dopo aver assunto alcolici nel locale.