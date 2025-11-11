  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
martedì 11 Novembre 2025
Amnesty International, a Udine il 14 ottobre violati diritti umani

Sei osservatori dell'organizzazione erano a Udine in occasione della manifestazione di protesta contro la partita di calcio Italia-Israele
Redazione
Autore: Redazione

Secondo Amnesty International, a Udine, lo scorso 14 ottobre, in occasione della partita di calcio Italia-Israele, che portò a incidenti fra manifestanti e forse dell’ordine, “sono state commesse violazioni dei diritti umani”.

In particolare, le violazioni – secondo l’organizzazione – hanno riguardato un “uso massiccio e indiscriminato di gas lacrimogeni”, presunti rischi di illegittimità nell’emissione dei fogli di via obbligatori e, infine, alcuni episodi nei quali le forze dell’ordine avrebbero colpito, con il manganello, alla schiena e alle braccia alcuni manifestanti.

L’analisi è contenuta in un report che è stato pubblicato oggi e che contiene gli elementi raccolti da sei osservatori di Amnesty International Italia che, il 14 ottobre, erano presenti a Udine per monitorare la manifestazione.

L’organizzazione ha poi intervistato 18 persone, 15 delle quali hanno partecipato alle proteste contro lo svolgimento della partita, e, prima della diffusione del report, ha chiesto alla Questura di Udine di rispondere alle proprie preoccupazioni relative al rispetto dei diritti umani, senza ottenere alcun riscontro.

