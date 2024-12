Amore passionale a Udine, la risposta degli amanti focosi alla lettera di congratulazioni del vicino di sotto

‘Pene’ d’amore a Udine. Ricordate la famosa lettera che fece il giro del web a dicembre 2021? Era una missiva semiseria recapitata da un udinese di 45anni ai suoi vicini del piano di sopra, avvisandoli che i loro focosi amplessi, passionali e ininterrotti, mettevano in imbarazzo lui e la moglie a cause delle continue domande delle figlie piú piccole, preoccupate nel sentire urla e rumori secchi dal sesto piano del condominio. Gemiti di piacere che i genitori trasformarono in urla di dolore alle orecchie delle figlie. Una narrazione che vedeva l’inquilina cadere continuamente dal letto o sbattere ripetutamente il piede sullo spigolo del comodino. La ‘sbadatona’. Questo il soprannome che le avevano dato in casa per giustificare quei rumori che subivano a tutte le ore del giorno.

Bene, a distanza di tre anni, domenica 8 dicembre, Luciana Littizzetto a ‘Che tempo che fa’, ha letto su La 9 quella famosa lettera. Fra le risate del pubblico e della stessa comica, il conduttore Fabio Fazio si è chiesto quale fosse stata la risposta dei due amanti ai condomini del piano di sotto. Domanda più che legittima a cui abbiamo deciso di dare risposta. La coppia era composta da due studenti, in procinto di lasciare l’appartamento di lì a breve. Questo il testo della lettera lasciata sullo zerbino dei vicini di sotto accompagnata da due bei peluche infiocchettati per le bambine.

“Tante scuse dall’inquilino del piano di sopra e dalla signorina sbadatona. Vi regaliamo questi due unicorni per la compassione provata. Ci scusiamo tanto.

Ps: tra circa una settima a cambieremo casa e non saremo piú un disturbo.

Spero che ci ricorderete con un sorriso, come noi di voi”.

Una storia a lieto fine, insomma. Rumorosa e dalla vasta eco.