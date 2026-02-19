Anche a Udine è arrivata Junker: risolve i dubbi con un clic

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Basta dubbi davanti ai bidoni e bidoncini della raccolta differenziata. Da oggi anche i 57 comuni serviti da Net, tra cui Udine, hanno a disposizione Junker, l’app che riconosce i rifiuti e indica in pochi secondi come smaltirli correttamente. Già adottata da migliaia di amministrazioni italiane, l’applicazione è disponibile in 14 lingue, tra cui il friulano, per rendere le informazioni accessibili a tutti i cittadini.

Il funzionamento è semplice: basta inquadrare il codice a barre di un prodotto per sapere dove conferirlo secondo le regole locali. L’app offre anche calendari personalizzati, notifiche sui giorni di esposizione e mappe degli ecocentri, aggiornate grazie alla geolocalizzazione.

A illustrarne le funzionalità è stato Gianluca Della Campa, direttore marketing e commerciale di Junker, evidenziando come la tecnologia possa migliorare la qualità della raccolta e ridurre gli errori di conferimento, rendendo il servizio più efficiente e sostenibile.