Anche Codroipo dispone di una pista Pump truck

Gobbe, curve e saliscendi per mettere alla prova equilibrio e abilità. Dal 24 dicembre anche Codroipo entra nella rete delle località friulane dotate di una pump track, una pista modulare pensata per biciclette, skateboard e rollerblade, rivolta a bambini, ragazzi e appassionati di tutte le età. Il nuovo circuito è stato installato a San Valeriano, in via Venzone, ed è già a disposizione di curiosi, sportivi e turisti.

L’opera è stata realizzata grazie a un contributo regionale di 57mila euro, integrato da fondi comunali. A sottolinearne il valore è stato il sindaco di Codroipo, Guido Nardini, che sui social ha spiegato come la scelta della localizzazione risponda a una precisa strategia di sviluppo urbano. «La decisione di realizzarla a San Valeriano – ha scritto il primo cittadino – nasce dalla volontà di portare movimento, persone e investimenti anche nei quartieri, sostenendo al tempo stesso le attività presenti». Un’infrastruttura che, secondo il sindaco, permette «ai bambini e ai ragazzi di divertirsi e alle associazioni sportive di allenarsi».

La pump track consente di affrontare un tracciato dinamico, composto da dossi, curve e pendii che possono essere percorsi senza pedalare, sfruttando il movimento del corpo per generare velocità. Spostando il peso in modo corretto, si aumenta la spinta in discesa e la si riduce in salita, trasformando il percorso in un’esperienza tecnica ma accessibile. Quella di Codroipo si aggiunge a una rete di impianti simili già presenti in regione, da Remanzacco a Corno di Rosazzo, da Castelnovo del Friuli a Ugovizza, passando per Gemona, Gorizia, Turriacco e Paludea, confermando l’attenzione crescente verso spazi sportivi all’aperto e inclusivi.