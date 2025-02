Anche i politici regionali in difesa del presidente Mattarella, attaccato ieri dalla portavoce del ministero degli Esteri russo. Maria Zakharova ha accusato il Capo dello Stato di avere fatto analogie criminali e paralleli storici tra la Federazione Russa e la Germania nazista durante un suo intervento a Marsiglia. L’attacco verbale ha suscitato una reazione unanime di condanna in Friuli Venezia Giulia. Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha espresso “profonda vicinanza e solidarietà” a Mattarella, sottolineando il suo ruolo autorevole nella difesa dei valori democratici e del diritto internazionale. “Ogni tentativo di delegittimare il suo operato colpisce l’intero Paese”, ha dichiarato, ribadendo il sostegno dell’intera comunità regionale. Parole forti anche dalla deputata del Partito Democratico Debora Serracchiani: “Il regime russo – ha detto la dem in difesa del presidente – non si permetta di toccare neanche da lontano il nostro presidente Mattarella, simbolo della libertà e della democrazia”. Walter Rizzetto (FdI) ha parlato di un attacco “assolutamente fuori luogo” e ha chiesto alla Russia di “presentare le sue scuse”. Una posizione condivisa trasversalmente dal panorama politico regionale, che si è stretto compatto a difesa del Capo dello Stato.