Anche il pesista Leonardo Fabbri al meeting Sport e Solidarietà di Lignano

La “starting list” del meeting “Sport e Solidarietà” di Lignano si è chiusa con una autentica ciliegina sulla torta. Il direttore della riunione friulana, Stefano Scaini, si è assicurato per domenica 13 luglio la presenza di Leonardo Fabbri, campione europeo di getto del peso a Roma nel 2024 e primatista italiano di specialità con 22,98. L’aviere, classe 1997, è uno degli atleti di punta della nazionale azzurra, con cui ha vinto il titolo continentale a squadre lo scorso 29 giugno a Madrid. Nella capitale spagnola, lo specialista fiorentino si è aggiudicato la gara con 21,68, sua quarta miglior misura stagionale all’aperto. Il picco è rappresentato dal 22,31 stabilito lo scorso 8 giugno a Lucca, seconda miglior prestazione iridata del 2025 alle spalle del 22,48 firmato pochi giorni fa a Eugene dallo statunitense Joe Kovacs.

Argento iridato a Budapest nel 2023, campione in carica del peso nella Diamond League, Fabbri sarà la stella di una gara di altissimo livello che infiammerà lo stadio Teghil. Con lui in pedana il compagno di nazionale e di allenamento Zane Weir (Fiamme Gialle), azzurro già campione europeo indoor nel 2023, che vanta un primato personale di 22,44 e uno stagionale di 21,84 oltre alla vittoria a Lignano nel 2024. In pedana anche Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia), in nazionale azzurra nel 2022 e nel 2023, 30enne nato negli Stati Uniti che vanta un personale di 21,83 e uno stagionale di 21,04. Attenzione poi ai sudafricani Kyle Blignaut (21,26 personale, 20,32 di stagionale) e Aiden Smith (20 anni, 20,73 di personale e stagionale) e al britannico Scott Lincoln (21,31 personale, 21,09 di stagionale).

Non mancano atleti azzurri anche nelle altre gare in programma. Nei 400 metri maschili, a sfidare il campione olimpico di Rio de Janeiro del 2016 e il primatista mondiale con 43’’03 Wayde van Niekerk ci saranno Vladimir Aceti e Riccardo Meli (Fiamme Gialle), vice-campioni europei in carica della 4×400. Nei 1500 metri femminili si rivede in pista dopo un infortunio Ludovica Cavalli (Fiamme Oro), finalista mondiale a Budapest nel 2023 (undicesima) con un personale di 4’01’’84. Nella stessa prova maschile gareggia Ala Zoghlami (Fiamme Oro), diventato papà da pochi giorni.

Il meeting “Sport e Solidarietà” avrà inizio alle 20. Prevista la diretta di Rai Sport. Nel programma le gare di 100, 400, 800 e 1500 maschili e femminili, 100 ostacoli donne, 400 ostacoli uomini, salto in lungo femminile, salto in alto maschile e getto del peso uomini.